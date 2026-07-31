Informations pratiques

Villefranche-de-Lauragais

RUE PIÉTONNE

Rue de la République Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Une journée animée au cœur de Villefranche-de-Lauragais entre artisanat, commerces, créateurs, braderie et animations pour toute la famille.

Laissez-vous porter par une agréable journée de découverte au cœur de Villefranche-de-Lauragais. Vous pourrez flâner dans une rue entièrement dédiée à la promenade, rencontrer artisans, commerçants et créateurs, dénicher de bonnes affaires lors de la braderie et partager un moment convivial en famille.

Les enfants profiteront d’espaces de jeux tandis que les associations locales participeront à l’animation de cette journée riche en rencontres et en découvertes. Une offre de restauration sur place vous permettra de prolonger l’expérience en toute simplicité.

De 9h à 18h, profitez de l’ambiance animée du centre-ville avant de poursuivre la fête lors de la soirée d’animations annoncée au programme. .

Rue de la République Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie aiclauragais@gmail.com

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English :

A lively day in the heart of Villefranche-de-Lauragais, featuring crafts, shops, artists, a flea market, and activities for the whole family.

L’événement RUE PIÉTONNE Villefranche-de-Lauragais a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE