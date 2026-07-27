VIDE GRENIER A VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS Place Gambetta Villefranche-de-Lauragais

Informations pratiques

Villefranche-de-Lauragais

VIDE GRENIER A VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS

Place Gambetta CENTRE VILLE Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Partez à la recherche de trésors, objets insolites et bonnes affaires dans une ambiance conviviale au cœur de Villefranche-de-Lauragais.

Laissez-vous porter par une journée placée sous le signe de la découverte et du partage. Au fil des allées du vide-grenier, vous pourrez chiner vêtements, objets anciens, curiosités et articles du quotidien tout en profitant d’une atmosphère chaleureuse et familiale.

Entre rencontres avec les exposants et plaisir de dénicher la perle rare, chacun trouvera une bonne raison de flâner au cœur de Villefranche-de-Lauragais. Pour prolonger ce moment de convivialité, une buvette et un espace de restauration seront disponibles sur place.

Rendez-vous dimanche 27 septembre, de 9h à 19h, sur les places Gambetta et de la Liberté pour profiter pleinement de cette journée consacrée à la brocante et à la récupération .

Place Gambetta CENTRE VILLE Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie twirlingvdlvidegrenier@gmail.com

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English :

Set out on a hunt for treasures, unusual items, and great deals in a friendly atmosphere in the heart of Villefranche-de-Lauragais.

L’événement VIDE GRENIER A VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS Villefranche-de-Lauragais a été mis à jour le 2026-07-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE