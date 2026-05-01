RUES EN FÊTE 2026 Fleury samedi 23 mai 2026.
Fleury Aude
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 00:30:00
2026-05-23
Vibrez au rythme de la musique et des spectacles pendant deux soirées festives gratuites !
Animations de rue et bodegas.
19h00 21h00 Déambulations musicales dans tout le village avec Banda ré d’Urgence, Les Croque-Note, Zouka Samba, Les Mobil Homme
21h00 23h30 Concert de HURRICANE (scène Monument aux Morts)
21h00 00h00 Concert de TOUFOULCAN (scène Jean Moulin)
21h00 00h00 Concert de PULP TRIO (scène Tarabrass)
21h00 00h30 Concert de LEGACY (scène Léon Blum)
Fleury 11560 Aude Occitanie +33 4 68 46 60 60
English :
Vibrate to the rhythm of the music and shows during two free festive evenings!
Street entertainment and bodegas.
7:00 pm 9:00 pm: Musical strolls through the village with Banda ré d?Urgence, Les Croque-Note, Zouka Samba, Les Mobil Homme
9:00 pm 11:30 pm: Concert by HURRICANE (Monument aux Morts stage)
9:00 pm 12:00 am: TOUFOULCAN concert (Jean Moulin stage)
9:00 pm 12:00 am: Concert by PULP TRIO (Tarabrass stage)
9:00 pm 12:30 am: LEGACY concert (Léon Blum stage)
L'événement RUES EN FÊTE 2026 Fleury a été mis à jour le 2026-05-11 par A.D.T. de l'Aude 11 OT Côte du Midi
