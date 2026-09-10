Rugby à 13 : portes ouvertes de 3 à 12 ans, Complexe Sportif Mangin Beaulieu, Nantes

Informations pratiques

Rugby à 13 : portes ouvertes de 3 à 12 ans 16 et 19 septembre Complexe Sportif Mangin Beaulieu Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T16:45:00+02:00 – 2026-09-16T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Le club du Nantes Rugby XIII ouvre ses portes à tous les enfants de 3 à 12 ans qui cherchent une activité sportive à la rentrée.

Viens découvrir le rugby à XIII au complexe Mangin Beaulieu, le mercredi 12 septembre et le samedi 19 septembre !

Complexe Sportif Mangin Beaulieu Rue des Boires, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « licences.nantesrugby13@gmail.com »}]

L’école de rugby à 13 ouvre ses portes de 3 à 12 ans ! rugby sport