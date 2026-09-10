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Rugby à 13 : portes ouvertes de 3 à 12 ans, Complexe Sportif Mangin Beaulieu, Nantes

mercredi 16 septembre 2026 · Complexe Sportif Mangin Beaulieu · Nantes

Rugby à 13 : portes ouvertes de 3 à 12 ans, Complexe Sportif Mangin Beaulieu, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Complexe Sportif Mangin Beaulieu
Adresse
Rue des Boires, Nantes
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Rugby à 13 : portes ouvertes de 3 à 12 ans 16 et 19 septembre Complexe Sportif Mangin Beaulieu Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T16:45:00+02:00 – 2026-09-16T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Le club du Nantes Rugby XIII ouvre ses portes à tous les enfants de 3 à 12 ans qui cherchent une activité sportive à la rentrée.
Viens découvrir le rugby à XIII au complexe Mangin Beaulieu, le mercredi 12 septembre et le samedi 19 septembre !

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L’école de rugby à 13 ouvre ses portes de 3 à 12 ans ! rugby sport

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