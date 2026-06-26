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Rugby de proximité Stade Municipal Montlieu-la-Garde

Rugby de proximité Stade Municipal Montlieu-la-Garde mercredi 8 juillet 2026.

Lieu
Stade Municipal
Adresse
4 rue du stade
Ville
17210 Montlieu-la-Garde
Département
Charente-Maritime
Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Montlieu-la-Garde

Rugby de proximité

Stade Municipal 4 rue du stade Montlieu-la-Garde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-08 19:00:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15

Découvre le rugby près de chez toi lors d’une séance gratuite et ouverte à tous ! Jeux, ateliers ludiques et esprit d’équipe sont au programme pour une première découverte de la balle ovale !
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Stade Municipal 4 rue du stade Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 33 90 54 

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English :

Discover rugby right in your neighborhood during a free session open to everyone! Games, fun workshops, and team spirit are on the agenda for your first taste of the oval ball!

L’événement Rugby de proximité Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-06-26 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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