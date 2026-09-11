AGENDA · Pau
Rugby TOP14 Section Vs Castres Stade du Hameau Pau
samedi 10 octobre 2026 · Stade du Hameau · Pau
Informations pratiques
Pau
Rugby TOP14 Section Vs Castres
Stade du Hameau Bvd de l’aviation Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
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Stade du Hameau Bvd de l’aviation Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 11 64 64
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English : Rugby TOP14 Section Vs Castres
L’événement Rugby TOP14 Section Vs Castres Pau a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Pau
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