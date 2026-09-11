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Rugby TOP14 Section Vs Castres Stade du Hameau Pau

samedi 10 octobre 2026 · Stade du Hameau · Pau

Rugby TOP14 Section Vs Castres Stade du Hameau Pau

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Stade du Hameau
Adresse
Bvd de l'aviation
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Tarif de base plein tarif

Pau

Rugby TOP14 Section Vs Castres

Stade du Hameau Bvd de l’aviation Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

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Stade du Hameau Bvd de l’aviation Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 11 64 64 

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English : Rugby TOP14 Section Vs Castres

L’événement Rugby TOP14 Section Vs Castres Pau a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Pau

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