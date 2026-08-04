Rugby TOP14 Section Vs La Rochelle Stade du Hameau Pau

Informations pratiques

Pau

Rugby TOP14 Section Vs La Rochelle

Stade du Hameau Bvd de l’aviation Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 21:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Après un premier rendez-vous à domicile, le Hameau accueille un nouveau défi de taille avec la venue du Stade Rochelais. Habitués des sommets du rugby français et portés par l’énergie de l’Atlantique, les Maritimes viendront défendre leur réputation face à une Section Paloise bien décidée à faire parler son caractère.

Entre la puissance jaune et noire et l’engagement béarnais, le spectacle promet d’être au rendez-vous. Dans les tribunes, la ferveur du Hameau fera le reste chants, émotions et passion accompagneront chaque action. Venez vivre un après-midi de rugby où le souffle de l’océan rencontrera celui des Pyrénées. .

Stade du Hameau Bvd de l’aviation Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 11 64 64

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English : Rugby TOP14 Section Vs La Rochelle

L’événement Rugby TOP14 Section Vs La Rochelle Pau a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Pau