Rugby TOP14 Section Vs La Rochelle Stade du Hameau Pau
samedi 26 septembre 2026 · Stade du Hameau · Pau
Informations pratiques
Pau
Rugby TOP14 Section Vs La Rochelle
Stade du Hameau Bvd de l’aviation Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 21:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Après un premier rendez-vous à domicile, le Hameau accueille un nouveau défi de taille avec la venue du Stade Rochelais. Habitués des sommets du rugby français et portés par l’énergie de l’Atlantique, les Maritimes viendront défendre leur réputation face à une Section Paloise bien décidée à faire parler son caractère.
Entre la puissance jaune et noire et l’engagement béarnais, le spectacle promet d’être au rendez-vous. Dans les tribunes, la ferveur du Hameau fera le reste chants, émotions et passion accompagneront chaque action. Venez vivre un après-midi de rugby où le souffle de l’océan rencontrera celui des Pyrénées. .
Stade du Hameau Bvd de l’aviation Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 11 64 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rugby TOP14 Section Vs La Rochelle
L’événement Rugby TOP14 Section Vs La Rochelle Pau a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Le château des oiseaux Rue du Château Pau 4 août 2026
- Festival Paulyphonie Récital Bach Isaye (concert dégustation) Chemin Henry IV Pau 4 août 2026
- Ça tourne à Pau ! Place Royale Pau 4 août 2026
- Et si le jardin m’était conté… Rue du Château Pau 5 août 2026
- Festival Paulyphonie Rachmaninov (concert familial) Théâtre Saint Louis Pau 5 août 2026