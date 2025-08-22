Rumpelstiltskin 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement
mercredi 10 février 2027 · 16 Quai De Rive Neuve · Marseille 7e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 7e Arrondissement
Rumpelstiltskin
Mercredi 10 février 2027 à partir de 14h30.
Samedi 13 février 2027 à partir de 14h30. 16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-10 14:30:00
fin : 2027-02-10
Date(s) :
2027-02-10 2027-02-13
À l’aube de son trente-cinquième anniversaire, le Badaboum théâtre est heureux de proposer encore et encore des spectacles pour tous les âges, dès le plus jeune.Enfants
Un meunier se vante devant le roi sa fille transforme la paille en or. Aussitôt donc, la voilà épousée. Mais quel désarroi pour la petite meunière, au moment de transformer le tas de paille en brin d’or ! Heureusement, un mystérieux lutin sauve la jeune fille de la mort en faisant le travail à sa place, lui permettant du même coup, une ascension sociale fulgurante. Sauf que le mystérieux lutin lui fait promettre, en guise de remerciement, son premier enfant.
Un décor tournant à la manière d’un manège à l’ancienne et des personnages étranges inspirés par des animaux féeriques, composent un spectacle coloré et tendrement troublant, délicieusement dédié aux plus jeunes, mais pas que !
Mise en scène Laurence Janner
Avec Nolwenn Le Du, Marianne Fontaine et Jean-Noël Lefèvre .
16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
%C0 As it approaches its 35th anniversary, the Badaboum Theater is delighted to continue presenting shows for all ages, starting with the very youngest.
L’événement Rumpelstiltskin Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 7e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Soirée musicale au Vallon des Auffes Vallon des Auffes Marseille 7e Arrondissement 1 août 2026
- Quadra Solo Duo Méditerranée Marseille 7e Arrondissement 22 août 2026
- Exploration pataphysique au Château d’If Château d’If Marseille 7e Arrondissement 6 septembre 2026
- Baticup Méditerranée Marseille 7e Arrondissement 12 septembre 2026
- 34e Juri’s Cup Quai Marcel Pagnol Marseille 7e Arrondissement 17 septembre 2026