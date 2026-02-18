Run and bike Saint-Gildas-des-Bois

Run and bike

Collège et lycée Gabriel Deshayes Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique

Début : 2026-03-29 08:30:00

fin : 2026-03-29 08:30:00

Date(s) :

2026-03-29

RUN & BIKE 1ʳᵉ ÉDITION

L’amicale des sapeurs-pompiers organise son tout premier Run & Bike le dimanche 29 mars

Le principe ?

Une équipe de 2 participants, 1 vélo pour deux .

Les coéquipiers alternent librement entre course à pied et VTT tout au long du parcours.

Vélos autorisés VTT, VTC ou gravel (interdit sans assistance électrique).

Deux distances au choix

8 km départ 9 h 45 | 10 € par duo | dès 14 ans

16 km départ 9 h 30 | 15 € par duo | dès 16 ans

Retrait des dossards à partir de 8 h 30

Départ, arrivée et remise des lots collège-lycées Gabriel-Deshayes

Le parcours mettra à l’honneur la forêt de Bernugat, ses chemins et son cadre naturel apprécié des sportifs

Bar et restauration sur place

Inscriptions via HelloAsso

Contact

page Facebook Amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Gildas-des-Bois ou 07 71 79 01 26 .

Collège et lycée Gabriel Deshayes Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

