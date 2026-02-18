Run and bike Saint-Gildas-des-Bois
Run and bike Saint-Gildas-des-Bois dimanche 29 mars 2026.
Collège et lycée Gabriel Deshayes Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique
Début : 2026-03-29 08:30:00
fin : 2026-03-29 08:30:00
2026-03-29
RUN & BIKE 1ʳᵉ ÉDITION
L’amicale des sapeurs-pompiers organise son tout premier Run & Bike le dimanche 29 mars
Le principe ?
Une équipe de 2 participants, 1 vélo pour deux .
Les coéquipiers alternent librement entre course à pied et VTT tout au long du parcours.
Vélos autorisés VTT, VTC ou gravel (interdit sans assistance électrique).
Deux distances au choix
8 km départ 9 h 45 | 10 € par duo | dès 14 ans
16 km départ 9 h 30 | 15 € par duo | dès 16 ans
Retrait des dossards à partir de 8 h 30
Départ, arrivée et remise des lots collège-lycées Gabriel-Deshayes
Le parcours mettra à l’honneur la forêt de Bernugat, ses chemins et son cadre naturel apprécié des sportifs
Bar et restauration sur place
Inscriptions via HelloAsso
Contact
page Facebook Amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Gildas-des-Bois ou 07 71 79 01 26 .
Collège et lycée Gabriel Deshayes Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
