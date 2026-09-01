UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Miramas

Run by Night Domaine de Cabasse Miramas

samedi 26 septembre 2026 · Domaine de Cabasse · Miramas

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Domaine de Cabasse
Adresse
Chemin de Cabasse
Ville
13140 Miramas
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
0 0 0

Miramas

Run by Night

Samedi 26 septembre 2026 de 19h à 23h. Domaine de Cabasse Chemin de Cabasse Miramas Bouches-du-Rhône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26 23:00:00

Date(s) :
2026-09-26

7e édition de la Run By Night !
Samedi 26 septembre, dès 19h à Cabasse, vivez une aventure sportive et festive de nuit ouverte à tous, à partager en famille ou entre amis.
Un trail nocturne sur un site naturel d’exception composé de 3 parcours balisés et sécurisés

– Parcours enfant moins de 2 km (gratuit)
– 6,5 km marche et/ou course (gratuit)
– 10 km course (challenge sportif payant) il s’agit d’un parcours technique et rapide

Pensez à prendre votre lampe frontale !

– Stand de maquillage fluo
– Restauration & buvette sur place.
– Soirée DJ

Alors, préparez-vous à briller sur le parcours comme sur la piste de danse !

Inscriptions obligatoires.   .

Domaine de Cabasse Chemin de Cabasse Miramas 13140 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 800 01 31 40  webmaster@mairie-miramas.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 7th Annual Run By Night!
Saturday, September 26, starting at 7:00 p.m. in Cabasse—come experience a fun, festive nighttime sporting adventure open to everyone, perfect for sharing with family or friends.

L’événement Run by Night Miramas a été mis à jour le 2026-08-25 par Provence Tourisme

À voir aussi à Miramas (Bouches-du-Rhône)