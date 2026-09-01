Run by Night Domaine de Cabasse Miramas
samedi 26 septembre 2026 · Domaine de Cabasse · Miramas
Informations pratiques
Miramas
Run by Night
Samedi 26 septembre 2026 de 19h à 23h. Domaine de Cabasse Chemin de Cabasse Miramas Bouches-du-Rhône
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26 23:00:00
Date(s) :
2026-09-26
7e édition de la Run By Night !
Samedi 26 septembre, dès 19h à Cabasse, vivez une aventure sportive et festive de nuit ouverte à tous, à partager en famille ou entre amis.
Un trail nocturne sur un site naturel d’exception composé de 3 parcours balisés et sécurisés
– Parcours enfant moins de 2 km (gratuit)
– 6,5 km marche et/ou course (gratuit)
– 10 km course (challenge sportif payant) il s’agit d’un parcours technique et rapide
Pensez à prendre votre lampe frontale !
– Stand de maquillage fluo
– Restauration & buvette sur place.
– Soirée DJ
Alors, préparez-vous à briller sur le parcours comme sur la piste de danse !
Inscriptions obligatoires. .
Domaine de Cabasse Chemin de Cabasse Miramas 13140 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 800 01 31 40 webmaster@mairie-miramas.fr
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English :
The 7th Annual Run By Night!
Saturday, September 26, starting at 7:00 p.m. in Cabasse—come experience a fun, festive nighttime sporting adventure open to everyone, perfect for sharing with family or friends.
L’événement Run by Night Miramas a été mis à jour le 2026-08-25 par Provence Tourisme
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