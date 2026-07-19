Informations pratiques

Audierne

Run for the trail

6 rue de Kerivoas Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 13:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Sortie trail dans la joie et la bonne humeur de 7-8km au départ de Ty Rando.

Test gratuit des nouvelles trail de la marque Keen Sur inscription

Temps convivial avec dégustation, boisson, et snack offert pour les participants.

9h30 arrivée distribution des chaussures

10h départ tous ensemble depuis la boutique

11h30 retour et temps convivial

Gratuit test chaussures sur inscription sur https://forms.gle/X9YUL4p46zYv93Te6

ou au 06 83 00 76 62 .

6 rue de Kerivoas Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 83 00 76 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Run for the trail Audierne a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz