Run for the trail Audierne
samedi 19 septembre 2026 · Audierne
Informations pratiques
Audierne
Run for the trail
6 rue de Kerivoas Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 13:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Sortie trail dans la joie et la bonne humeur de 7-8km au départ de Ty Rando.
Test gratuit des nouvelles trail de la marque Keen Sur inscription
Temps convivial avec dégustation, boisson, et snack offert pour les participants.
9h30 arrivée distribution des chaussures
10h départ tous ensemble depuis la boutique
11h30 retour et temps convivial
Gratuit test chaussures sur inscription sur https://forms.gle/X9YUL4p46zYv93Te6
ou au 06 83 00 76 62 .
6 rue de Kerivoas Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 83 00 76 62
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English :
L’événement Run for the trail Audierne a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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