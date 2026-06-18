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RUN & PILATES FLOW SUMMER RUN CLUB La Forêt-Fouesnant

RUN & PILATES FLOW SUMMER RUN CLUB La Forêt-Fouesnant jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : SUMMER RUN CLUB

Adresse : Place de la Baie

Ville : 29940 La Forêt-Fouesnant

Département : Finistère

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

La Forêt-Fouesnant

RUN & PILATES FLOW

SUMMER RUN CLUB Place de la Baie La Forêt-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:30:00
fin : 2026-07-09 19:30:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06

Un moment pour rester en mouvement cet été dans une ambiance fun et accessible!

Au programme
– run (footing) accessible à tous (entre 3 et 5km en fonction du groupe)
– adaptation selon le niveau
– exercices de Pilates pour améliorer la posture et la foulée
– Stretching et mobilité pour mieux récupérer et pour prévenir des blessures.

Objectif courir mieux, se renforcer et se sentir bien!

Tous les jeudis de 18h30 à 19h30 à La Forêt-Fouesnant.
RDV Place de la Baie.   .

SUMMER RUN CLUB Place de la Baie La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 6 18 11 08 62 

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English :

L’événement RUN & PILATES FLOW La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant

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