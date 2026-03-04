Runa Simi, Cinémas du Grütli, Genève

Runa Simi 8 et 10 mars Cinémas du Grütli

Fernando, animateur radio à Cusco, rêve de doubler Le Roi Lion en quechua, pour militer pour la préservation de cette langue autochtone menacée. Il décide de se lancer dans ce projet ambitieux, aux côtés de son fils de huit ans et malgré les revers qu’ils essuient, leur détermination ne vacille pas. Runa Simi raconte, avec tendresse, une aventure père-fils, une histoire de transmission, de réappropriation linguistique et de résistance culturelle.

Cinémas du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève

