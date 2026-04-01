Run’In Varades Loireauxence

Loireauxence

Run’In Varades

Rue de l’Arche Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Rendez-vous le 27 septembre 2026 à Loireauxence (Varades) pour une édition qui s’annonce exceptionnelle !

Présence des athlètes du Collectif Ligérien du Squad Athletic (en collaboration) sur le semi-marathon. Objectif 1h05’30 chez les Hommes et 1h15’00 chez les femmes

Présence exceptionnelle de Simon Bédard sur le 10 km

Sélections en équipe de France, Champion du Monde Universitaire, Champion d’Europe par équipe, 13’15 sur 5000 m, 27’49 sur 10 000 . Objectif de 29 mn

Bref… ça va courir vite à Varades !!

3 courses qualificatives aux Championnats de France

Semi-marathon 900 places dont 300 minimum réservées aux licenciés FFA

10 km 600 places dont 250 minimum réservées aux licenciés FFA

5 km 300 places dont 150 minimum réservées aux licenciés FFA

⏳ Les inscriptions ouvrent en même temps pour tout le monde le 1er mars à 08h00.

➡️ Lorsque la jauge “grand public” sera atteinte, seuls les athlètes FFA pourront s’inscrire jusqu’au 1er septembre.

➡️ Si au 1er septembre il reste des places, nous rouvrirons les dernières inscriptions à tout le monde.

Objectif chrono ?

Record du semi 1h08’23 (H) 1h15’35 (F)

Record du 10 km 30’05 (H) 34’58 (F)

Record du 5 km 14’46 (H) 17’20 (F)

Les records vont-ils tomber en 2026 ?

Programme des courses à obstacles pour les enfants

10H45 Echauffement commun pour tous

11H00 Départ course des Baby Athlé (3-5 ans) avec un adulte à courir avec eux (1 BOUCLE de 400 m)

11H10 Départ course Eveils Athlé (6-8 ans) (2 BOUCLES de 400 m)

11H20 Départ course Poussins (9-10 ans) (3 BOUCLES de 400 m)

11H35 Départ course Benjamins (11-12 ans) (4 BOUCLES de400 m)

Organisé par l’AC Varades.

Restauration sur place. .

Rue de l’Arche Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire acvtreso44370@gmail.com

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English :

See you on September 27, 2026 at Loireauxence (Varades) for what promises to be an exceptional edition!

L’événement Run’In Varades Loireauxence a été mis à jour le 2026-04-01 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis