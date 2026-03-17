Runloop : la course de 24h en relais Domaine national de Saint-Cloud Paris

Le concept

24 heures de relais en continu en équipes de 2, 3, 4, 6 ou 8 coureurs

de relais en continu en équipes de 2, 3, 4, 6 ou 8 coureurs Une boucle de 6 km environ et 100m de dénivelé positif en pleine nature

environ et en pleine Un seul coureur en course à la fois par équipe

Une performance collective mesurée en distance totale parcourue

mesurée en distance totale parcourue Classement par taille d’équipe

Une expérience jour et nuit immersive.

Ici, pas de chrono individuel. Tout se joue ensemble : gestion des relais, récupération, entraide et énergie collective. Avec, au bout de cet effort, une médaille pour chaque participant venant consacrer ces 24h d’effort collectif.

Runloop s’adresse autant aux coureurs réguliers qu’aux sportifs amateurs en quête de défi accessible mais intense : en fonction du niveau, des stratégies et des coéquipiers, chaque participant courra entre 18km et plus de 100km sur la durée de l’évènement.

Runloop, c’est également une aventure qui va au-delà du sport, c’est un weekend avec tes coéquipiers en mode festival. Au programme, musique, animations, jeux, restauration, camping…

Infos pratiques

Règles et composition d’équipe

Runloop est un événement running nouvelle génération qui combine sport et esprit d’équipe.

Du samedi 20 juin 2026 au dimanche 21 juin 2026 :

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-22T01:59:59+02:00

Date(s) :

Domaine national de Saint-Cloud Domaine national de Saint-Cloud 92064 Paris



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