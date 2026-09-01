RUNNING DÉCOUVERTE Place du 11 Novembre 1918 Merville
dimanche 13 septembre 2026 · Place du 11 Novembre 1918 · Merville
Informations pratiques
Merville
RUNNING DÉCOUVERTE
Place du 11 Novembre 1918 MÉDIATHÈQUE Merville Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
L’association Merville Trail 31 vous propose une séance de découverte du running !
Ouverte à tous les niveaux, la session se déroulera sur les sentiers de Merville, accompagnés par les membres de l’association. 0 .
Place du 11 Novembre 1918 MÉDIATHÈQUE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr
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English :
The Merville Trail 31 association invites you to a running introductory session!
L’événement RUNNING DÉCOUVERTE Merville a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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