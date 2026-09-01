RUNNING DÉCOUVERTE Place du 11 Novembre 1918 Merville

Informations pratiques

Merville

RUNNING DÉCOUVERTE

Place du 11 Novembre 1918 MÉDIATHÈQUE Merville Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

L’association Merville Trail 31 vous propose une séance de découverte du running !

Ouverte à tous les niveaux, la session se déroulera sur les sentiers de Merville, accompagnés par les membres de l’association. 0 .

Place du 11 Novembre 1918 MÉDIATHÈQUE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr

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English :

The Merville Trail 31 association invites you to a running introductory session!

L’événement RUNNING DÉCOUVERTE Merville a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE