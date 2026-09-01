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RUNNING DÉCOUVERTE Place du 11 Novembre 1918 Merville

dimanche 13 septembre 2026 · Place du 11 Novembre 1918 · Merville

RUNNING DÉCOUVERTE Place du 11 Novembre 1918 Merville

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Place du 11 Novembre 1918
Adresse
MÉDIATHÈQUE
Ville
31330 Merville
Département
Haute-Garonne
Tarif
0 0 0 Tarif de base plein tarif

Merville

RUNNING DÉCOUVERTE

Place du 11 Novembre 1918 MÉDIATHÈQUE Merville Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

L’association Merville Trail 31 vous propose une séance de découverte du running !
Ouverte à tous les niveaux, la session se déroulera sur les sentiers de Merville, accompagnés par les membres de l’association. 0  .

Place du 11 Novembre 1918 MÉDIATHÈQUE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00  relais.associatif@merville31.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Merville Trail 31 association invites you to a running introductory session!

L’événement RUNNING DÉCOUVERTE Merville a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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