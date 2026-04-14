RYAN ADAMS, Alhambra, Genève

RYAN ADAMS Mardi 20 octobre, 20h00 Alhambra

Divers prix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-20T20:00:00+02:00 – 2026-10-20T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-20T20:00:00+02:00 – 2026-10-20T22:00:00+02:00

RYAN ADAMS

Auteur-compositeur marqué par plusieurs nominations aux Grammys, Ryan Adams façonne l’americana depuis des décennies.

Après 16 albums et l’aventure Whiskeytown, il se livre en solo à l’Alhambra de Genève. Entre classiques comme « Heartbreaker » et nouveautés, ce concert acoustique promet une émotion pure et une proximité rare, portées par sa voix unique et son talent brut.

Ouverture billetterie : Ticketcorner : Vendredi 10 avril 2026 – 10h00

Horaires (sous réserve de modifications) :

19h00 : ouverture des portes

20h00 : concert

22h00 : fin du concert

Informations :

Prestige Artists

Tel. 022 786 45 21

info@prestigeartists.ch

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketcorner.ch/fr/artist/ryan-adams/ryan-adams-4126445/ »}] [{« link »: « mailto:info@prestigeartists.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/

Prestige Artists & AllBlues Konzert AG présentent : Ryan Adams en concert à l’Alhambra, le 20 octobre 2026

DR