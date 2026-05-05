Défi coopératif, Espace de quartier Plainpalais, Genève

Défi coopératif Vendredi 8 mai, 14h30 Espace de quartier Plainpalais

Gratuit sur inscription (disponibilités limitées)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T14:30:00+02:00 – 2026-05-08T15:30:00+02:00

Fin : 2026-05-08T14:30:00+02:00 – 2026-05-08T15:30:00+02:00

Jeux en groupe et en mouvement pour développer la coopération, sur la base de la rencontre, de l’échange et de la collaboration. Il n’y a ni gagnants, ni perdants, il n’y a que des solutions !

En collaboration avec l’association Jeux Coopératifs.

Vendredi 8 mai de 14h30 à 15h30

Espace de quartier Plainpalais

Rue des Minoteries 3

1205 Genève

Gratuit, sur inscription

au 0800 44 77 00 (disponibilités limitées)

Retrouvez l’ensemble des activités pour les seniors en cliquant sur ce lien.

Espace de quartier Plainpalais Rue des Minoteries 3, 1205 Genève Genève 1205 41224189760 [{« type »: « phone », « value »: « 0800 44 77 00 »}] [{« link »: « https://www.geneve.ch/publication/programme-activites-seniors-juin-26-ville-geneve »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/lieux-rencontre-pour-aînes/espace-quartier-plainpalais/

Moment ludique de rencontre, vendredi 8 mai de 14h30 à 15h30 à l’espace de quartier Plainpalais

DR