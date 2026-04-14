Sacco & Vanzetti des frères Bugnon, Les Caves Versoix, Genève

Sacco & Vanzetti des frères Bugnon 29 et 30 mai Les Caves Versoix

Plein tarif : CHF 20.-

Tarif AI/AVS/Etudiant·e : CHF 15.-

Tarif jeunes -16ans : CHF 10.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T20:30:00+02:00 – 2026-05-29T21:45:00+02:00

Fin : 2026-05-30T20:30:00+02:00 – 2026-05-30T21:45:00+02:00

En 1927, Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti, deux ouvriers italiens immigrés aux USA, anarchistes, furent exécutés sur la chaise électrique après un procès truqué de A à Z. Avec toute la panoplie de faux témoins, soudoyés ou menacés, de flics aux ordres prenant plaisir aussi à pourchasser les immigrés, un procureur intégriste et borné, un gouverneur cynique dont la stratégie politique avouée cherche à créer la plus grande division possible chez tous les exploités d’un capitalisme provisoirement en plein essor à l’avant veille du krach de 1929.

Textes: Alain Guyard

Jeu : Jean-Pierre Bugnon et Sylvain Bugnon

Mise en scène: Pierre Lericq

Les Caves Versoix Route de Sauverny 6 Genève 1290 Genève 022 950 84 00 https://www.versoix.ch/sites-les-caves-accueil/les-caves/ https://www.facebook.com/lescavesversoix/ [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/theatre/les-freres-bugnon/c8af459e-adf3-4007-aec7-5e95417571eb/event/1577948 »}] Le site des Caves est composé d’une petite salle de spectacle pouvant accueillir entre 80 et 120 personnes selon la configuration de la salle, ainsi qu’un espace bar / lounge indépendant pouvant accueillir une cinquantaine de personnes.

La programmation artistique de la salle est gérée par le Service de la culture de la Ville Versoix, en collaboration avec des particuliers et des associations de Versoix.

Le célèbre duo de comédiens présente aux Caves de Versoix son dernier spectacle Sacco & Vanzetti.

DR