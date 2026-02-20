SACÉ, DU BOURG A LA RIVIERE devant l’église Saint-Hippolyte (Sacé) Sacé

SACÉ, DU BOURG A LA RIVIERE

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 14:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Les rando-patrimoine du Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne, conduites par un guide-conférencier, allient le plaisir de la marche et l’exploration des paysages et sites du territoire.

La commune de Sacé s’est développée jusqu’au XIXᵉ siècle grâce à l’extraction du granit gris. Au départ du bourg, jusqu’à la rivière Mayenne, découvrez l’histoire de Sacé et de la canalisation de la rivière, véritable artère du département. Au détour des chemins, nous pourrons admirer un patrimoine méconnu mais remarquable.

Parcours 7 km

Durée 3h

Réservation conseillée au 02 43 58 13 00 coevrons-mayenne@lamayenne.fr

En raison des conditions météorologiques, les visites peuvent être reportées ou annulées. .

devant l’église Saint-Hippolyte (Sacé) Place de l’Église Sacé 53470 Mayenne Pays de la Loire coevrons-mayenne@lamayenne.fr

English :

The Pays d?art et d?histoire Coëvrons-Mayenne?s heritage walks, led by a guide, combine the pleasure of walking with the exploration of the region?s landscapes and sites.

