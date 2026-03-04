Sacrés Égyptiens!, Musée d’art et d’histoire, Genève
Prix libre, sur réservation
Viens sur les pas de la mythologie fascinante de la Vallée du Nil et découvre comment le monde fut créé par le grand dieu Atoum, comment la déesse Sekhmet a failli détruire l’humanité et comment Osiris est revenu à la vie!
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un.e adulte
Ces visites sont exclusivement réservées à un public familial. Pour les visites de groupes, veuillez écrire à adp-mah@geneve.ch.
Musée d'art et d'histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00
Mercredi Family
