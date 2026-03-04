Sacrés Égyptiens!, Musée d’art et d’histoire, Genève

Sacrés Égyptiens! Mercredi 11 mars, 15h00 Musée d’art et d’histoire

Prix libre, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T15:00:00+01:00 – 2026-03-11T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-11T15:00:00+01:00 – 2026-03-11T16:00:00+01:00

Viens sur les pas de la mythologie fascinante de la Vallée du Nil et découvre comment le monde fut créé par le grand dieu Atoum, comment la déesse Sekhmet a failli détruire l’humanité et comment Osiris est revenu à la vie!

Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un.e adulte

Ces visites sont exclusivement réservées à un public familial. Pour les visites de groupes, veuillez écrire à adp-mah@geneve.ch.

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/selection/timeslotpass?productId=10229273134235>mStepTracking=true »}] [{« link »: « mailto:adp-mah@geneve.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

Mercredi Family

DR