Sadhana pour l’Ère du Verseau et petit déjeuner partagé Salles
vendredi 2 octobre 2026 · Salles
Informations pratiques
Salles
Sadhana pour l’Ère du Verseau et petit déjeuner partagé
4 Chemin de Paris Salles Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 05:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-02
ASSOCIATION AJNA YOGA
La sadhana est une expérience exceptionnelle et nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous pour partager ce moment extraordinaire à l’heure ambrosiale, juste avant le lever du jour. Venez comme pour un cours de yoga mains bien couvert et avec une bonne couverture. Couvrez votre tête de blanc ( foulard ou bonnet). Les sadhana pour l’ère du Verseau sont gratuites , ouverte à tous et durent 2h30. Après la sadhana, nous partageons un copieux petit déjeuner lacto-végétarien (pas d’œufs, pas de viande, pas de café). C’est aussi un bon moment riche d’échanges, de partages et bonne humeur. Qu’y-a-t’il de mieux pour commencer une journée pleine d’énergie? IMPORTANT Sans inscription préalable.
paramprakashk@gmail.com .
4 Chemin de Paris Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine paramprakashk@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sadhana pour l’Ère du Verseau et petit déjeuner partagé
L’événement Sadhana pour l’Ère du Verseau et petit déjeuner partagé Salles a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Val de l’Eyre
À voir aussi à Salles (Gironde)
- Vide Grenier Salle des fêtes du Caplanne Salles 13 septembre 2026
- Trésors fragiles de Salles, Château de Salles, Salles 19 septembre 2026