Vide Grenier Salle des fêtes du Caplanne Salles
dimanche 13 septembre 2026 · Salle des fêtes du Caplanne · Salles
Informations pratiques
Salles
Vide Grenier
Salle des fêtes du Caplanne 36 Route du Caplanne Salles Gironde
Tarif : – – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
AMICALE DU CAPLANNE
L’Amicale du Caplanne organise son grand vide-grenier le dimanche 13 septembre, à la salle des fêtes Max Reynaud à Salles.
Venez nombreux chiner, vendre, partager et passer un agréable moment en famille ou entre amis. Vous pourrez découvrir de nombreux objets, meubles, vêtements, livres, jouets, décorations et autres trésors qui trouveront peut-être une seconde vie.
Une buvette et une petite restauration seront proposées sur place tout au long de la journée.
Le tarif pour les exposants est de 3 € le mètre. Les réservations sont recommandées.
Ouvert à tous.
Renseignements et réservations
06 75 47 30 88
06 62 60 81 81 .
Salle des fêtes du Caplanne 36 Route du Caplanne Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 70 61 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide Grenier
L’événement Vide Grenier Salles a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Val de l’Eyre
À voir aussi à Salles (Gironde)
- Trésors fragiles de Salles, Château de Salles, Salles 19 septembre 2026
- Sadhana pour l’Ère du Verseau et petit déjeuner partagé Salles 2 octobre 2026