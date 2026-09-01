Vide Grenier Salle des fêtes du Caplanne Salles

Informations pratiques

Salles

Vide Grenier

Salle des fêtes du Caplanne 36 Route du Caplanne Salles Gironde

Tarif : – – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

AMICALE DU CAPLANNE

L’Amicale du Caplanne organise son grand vide-grenier le dimanche 13 septembre, à la salle des fêtes Max Reynaud à Salles.

Venez nombreux chiner, vendre, partager et passer un agréable moment en famille ou entre amis. Vous pourrez découvrir de nombreux objets, meubles, vêtements, livres, jouets, décorations et autres trésors qui trouveront peut-être une seconde vie.

Une buvette et une petite restauration seront proposées sur place tout au long de la journée.

Le tarif pour les exposants est de 3 € le mètre. Les réservations sont recommandées.

Ouvert à tous.

Renseignements et réservations

06 75 47 30 88

06 62 60 81 81 .

Salle des fêtes du Caplanne 36 Route du Caplanne Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 70 61 81

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English : Vide Grenier

L’événement Vide Grenier Salles a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Val de l’Eyre