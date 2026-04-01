Safari dans les dunes Rue de Tariec Saint-Pabu

Saint-Pabu

Safari dans les dunes

Rue de Tariec Maison des Abers Saint-Pabu Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 14:00:00

fin : 2026-04-28 16:00:00

Date(s) :

2026-04-28

La dune, ce trésor fragile à préserver, n’attend que vous pour percer ses mystères à travers des jeux d’observation palpitants. Les plantes qui y poussent cachent bien des secrets étonnants, prêts à être dévoilés. Et que dire de ses habitants animaux, dissimulés ici et là, n’attendant que d’être découverts par vos soins. Une aventure à ne pas manquer

A partir de 5 ans.

Sur réservation, durée 2h. .

Rue de Tariec Maison des Abers Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 89 75 03

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English :

L’événement Safari dans les dunes Saint-Pabu a été mis à jour le 2026-04-15 par OT PAYS DES ABERS