Safari dans les dunes Rue de Tariec Saint-Pabu
Safari dans les dunes Rue de Tariec Saint-Pabu mardi 28 avril 2026.
Saint-Pabu
Safari dans les dunes
Rue de Tariec Maison des Abers Saint-Pabu Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 14:00:00
fin : 2026-04-28 16:00:00
Date(s) :
2026-04-28
La dune, ce trésor fragile à préserver, n’attend que vous pour percer ses mystères à travers des jeux d’observation palpitants. Les plantes qui y poussent cachent bien des secrets étonnants, prêts à être dévoilés. Et que dire de ses habitants animaux, dissimulés ici et là, n’attendant que d’être découverts par vos soins. Une aventure à ne pas manquer
A partir de 5 ans.
Sur réservation, durée 2h. .
Rue de Tariec Maison des Abers Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 89 75 03
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English :
L’événement Safari dans les dunes Saint-Pabu a été mis à jour le 2026-04-15 par OT PAYS DES ABERS
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