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A la rencontre des oiseaux Maison des Abers Ti an Aberiou Saint-Pabu

A la rencontre des oiseaux Maison des Abers Ti an Aberiou Saint-Pabu samedi 25 avril 2026.

Lieu : Maison des Abers Ti an Aberiou

Adresse : Korn ar Gazel

Ville : 29830 Saint-Pabu

Département : Finistère

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Pabu

A la rencontre des oiseaux

Maison des Abers Ti an Aberiou Korn ar Gazel Saint-Pabu Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Les oiseaux marins et de rivage qui peuplent le littoral de Saint-Pabu et les rives de l’Aber-Benoît offrent un spectacle fascinant pour les amateurs de nature et de biodiversité. Apprenez à reconnaître les différentes espèces, écoutez leurs chants mélodieux et plongez dans leur univers mystérieux.
Tout public.
Prévoir des bottes et des jumelles, la Maison des Abers pourra vous prêter des jumelles si besoin.   .

Maison des Abers Ti an Aberiou Korn ar Gazel Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 89 75 03 

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English : A la rencontre des oiseaux

L’événement A la rencontre des oiseaux Saint-Pabu a été mis à jour le 2026-04-10 par OT PAYS DES ABERS

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