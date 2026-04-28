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Cueillette et dégustation d’algues Rue de Tariec Saint-Pabu

Cueillette et dégustation d’algues Rue de Tariec Saint-Pabu jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Rue de Tariec

Adresse : Maison des Abers Ti an Aberioù

Ville : 29830 Saint-Pabu

Département : Finistère

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 12:30:00

Tarif :

Saint-Pabu

Cueillette et dégustation d’algues

Rue de Tariec Maison des Abers Ti an Aberioù Saint-Pabu Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 12:30:00
fin : 2026-07-16 13:30:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-08-14 2026-09-12

Lors d’une excursion sur l’estran, découvrez comment récolter les algues de manière durable pour préserver la ressource et apprenez à les identifier pour les cuisiner. Vous serez émerveillés par la diversité des saveurs et des textures que les algues apportent à vos plats. Leurs vertus nutritives et leurs bienfaits pour la santé ne feront que renforcer votre plaisir à les déguster. Laissez-vous guider par cette expérience culinaire unique et laissez-vous transporter par les délices de la mer.
Tout public
Prévoir des bottes, une paire de ciseaux et un panier (ou autre contenant)   .

Rue de Tariec Maison des Abers Ti an Aberioù Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 89 75 03 

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English :

L’événement Cueillette et dégustation d’algues Saint-Pabu a été mis à jour le 2026-06-16 par OT PAYS DES ABERS

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