Cueillette et dégustation d’algues Rue de Tariec Saint-Pabu

Saint-Pabu

Cueillette et dégustation d’algues

Rue de Tariec Maison des Abers Ti an Aberioù Saint-Pabu Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 12:30:00

fin : 2026-07-16 13:30:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-14 2026-09-12

Lors d’une excursion sur l’estran, découvrez comment récolter les algues de manière durable pour préserver la ressource et apprenez à les identifier pour les cuisiner. Vous serez émerveillés par la diversité des saveurs et des textures que les algues apportent à vos plats. Leurs vertus nutritives et leurs bienfaits pour la santé ne feront que renforcer votre plaisir à les déguster. Laissez-vous guider par cette expérience culinaire unique et laissez-vous transporter par les délices de la mer.

Tout public

Prévoir des bottes, une paire de ciseaux et un panier (ou autre contenant) .

Rue de Tariec Maison des Abers Ti an Aberioù Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 89 75 03

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English :

L’événement Cueillette et dégustation d’algues Saint-Pabu a été mis à jour le 2026-06-16 par OT PAYS DES ABERS