Balade commentée du littoral Maison des Abers Ti an Aberiou Saint-Pabu
Balade commentée du littoral Maison des Abers Ti an Aberiou Saint-Pabu vendredi 24 avril 2026.
Saint-Pabu
Balade commentée du littoral
Maison des Abers Ti an Aberiou Korn ar Gazel Saint-Pabu Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 14:00:00
fin : 2026-04-24 16:30:00
Date(s) :
2026-04-24 2026-04-29
Laissez-vous guider à l’entrée de l’Aber-Benoît et le long du littoral de Saint-Pabu. Le voyage révélera les secrets de la formation des abers, les activités portuaires, les paysages côtiers, la navigation maritime, la récolte d’algues par les goémoniers, ainsi que l’usage des fours à goémon. Vos yeux s’émerveilleront face à la faune et la flore endémiques de notre territoire, tandis que l’histoire de notre commune, marquée par les vestiges de la guerre, vous sera contée.
Tout public.
Prévoir des chaussures de marche. .
Maison des Abers Ti an Aberiou Korn ar Gazel Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 89 75 03
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English : Balade commentée du littoral
L’événement Balade commentée du littoral Saint-Pabu a été mis à jour le 2026-04-15 par OT PAYS DES ABERS
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