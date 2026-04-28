Petite initiation au breton Rue de Tariec Saint-Pabu
Petite initiation au breton Rue de Tariec Saint-Pabu vendredi 24 juillet 2026.
Saint-Pabu
Petite initiation au breton
Rue de Tariec Maison des Abers Saint-Pabu Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-09-04 11:30:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-06 2026-09-04
Atelier ludique d’initiation à la langue bretonne. Les noms de famille. Les noms de lieux, comment ça se prononce ?
Grâce à notre bénévole bretonnant, immergez-vous dans la richesse de la langue bretonne. Comprendre l’origine des noms peut vous aider à mieux les prononcer en se familiariser avec les sons spécifiques de la langue. En explorant ces toponymes, vous découvrirez un lien profond avec le patrimoine et la culture bretons. Amusez-vous et plongez dans la beauté de la langue bretonne avec enthousiasme et curiosité !
Tout public. .
Rue de Tariec Maison des Abers Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 89 75 03
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English :
L’événement Petite initiation au breton Saint-Pabu a été mis à jour le 2026-06-16 par OT PAYS DES ABERS
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