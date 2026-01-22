Plongée avec le plancton Rue de Tariec Saint-Pabu

Plongée avec le plancton

Rue de Tariec Maison des Abers Ti an Aberiou Saint-Pabu Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14 12:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Curieux de savoir à quoi ressemble le plancton végétal ou animal ? Venez plonger dans un échantillon d’eau de mer pour découvrir la multitude de trésors qu’elle renferme. Une vie microscopique invisible à l’œil nu qui s’offre à vous, grâce aux microscopes et aux outils 3D. Une expérience unique à ne pas manquer.

A partir de 6 ans. .

Rue de Tariec Maison des Abers Ti an Aberiou Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 89 75 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Plongée avec le plancton

L’événement Plongée avec le plancton Saint-Pabu a été mis à jour le 2026-01-22 par OT PAYS DES ABERS