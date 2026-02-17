Atelier de dessin naturaliste Rue de Tariec Saint-Pabu

Saint-Pabu

Atelier de dessin naturaliste

Rue de Tariec Maison des Abers Saint-Pabu Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-04 2026-09-12

Dessinez avec la nature et prenez le temps de l’observer

Jean-Alain Méar vous invite à participer à un atelier de dessin naturaliste. Il vous conduira à travers son monde artistique et vous assistera dans l’observation et le dessin des éléments de la nature. Cet atelier est une occasion unique de développer vos compétences en dessin tout en vous immergeant dans la beauté de la faune et de la flore. Que vous soyez débutant ou artiste confirmé, Jean-Alain Méar saura adapter ses conseils et techniques à votre niveau. Les séances se dérouleront en plein air, offrant une expérience enrichissante et inspirante au contact direct de la nature. Préparez-vous à explorer des paysages pittoresques, à capturer la délicatesse des fleurs, et à esquisser la vie sauvage dans son habitat naturel. Ne manquez pas cette opportunité d’apprendre et de créer dans un cadre convivial et stimulant.

Tout public.

Sur réservation .

Rue de Tariec Maison des Abers Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 89 75 03

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English :

L’événement Atelier de dessin naturaliste Saint-Pabu a été mis à jour le 2026-06-17 par OT PAYS DES ABERS