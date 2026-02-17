Trésors de la plage Rue de Tariec Saint-Pabu

Saint-Pabu

Trésors de la plage

Rue de Tariec Korn ar Gazel Saint-Pabu Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-07-25 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-25 2026-08-05 2026-08-14 2026-08-19

Trouvez-vous des trésors étranges cachés parmi les algues échouées sur la plage ? Plongez dans le monde fascinant de la laisse de mer et explorez ses mystères ! Rejoignez-nous en famille pour une aventure mêlant science, jeux et créativité et repartez avec des souvenirs inoubliables et des connaissances précieuses sur la biodiversité marine.

Tout public Dès 3 ans .

Rue de Tariec Korn ar Gazel Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 89 75 03

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English :

L’événement Trésors de la plage Saint-Pabu a été mis à jour le 2026-06-17 par OT PAYS DES ABERS