Création de cyanotype Maison des Abers Saint-Pabu
Création de cyanotype Maison des Abers Saint-Pabu mardi 17 février 2026.
Création de cyanotype
Maison des Abers Korn ar Gazel Saint-Pabu Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 10:00:00
fin : 2026-02-17 12:00:00
Date(s) :
2026-02-17
Plongez dans l’univers magique du cyanotype, une technique photographique ancienne qui révèle des images en bleu profond. Lors de cet atelier créatif, vous apprendrez à composer, exposer et révéler vos propres œuvres uniques. Aucun besoin d’expérience, juste l’envie de découvrir et d’expérimenter ! Repartez avec vos créations et un savoir-faire artistique original. Laissez-vous surprendre par la poésie de la lumière et du bleu de Prusse !
A partir de 6 ans.
Sur réservation. .
Maison des Abers Korn ar Gazel Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 89 75 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Création de cyanotype
L’événement Création de cyanotype Saint-Pabu a été mis à jour le 2026-01-23 par OT PAYS DES ABERS