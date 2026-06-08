Safari photo Larrau
Safari photo Larrau jeudi 6 août 2026.
Larrau
Safari photo
Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:00:00
fin : 2026-08-06 16:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Profitez d’une balade facile dans la nature pour apprendre à réaliser des portraits créatifs de la forêt à travers des défis photographiques ludiques. La photographie est un excellent moyen d’apprendre à voir autrement, de développer son attention et son regard, de développer sa créativité. Venir avec un appareil photo ou un smartphone.
À partir de 8 ans. Sur Inscription. .
Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28
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English : Safari photo
L’événement Safari photo Larrau a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Pays Basque
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