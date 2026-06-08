Larrau

Safari photo

Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 14:00:00

fin : 2026-10-20 16:00:00

Date(s) :

2026-10-20

Profitez d’une balade facile dans la nature pour apprendre à réaliser des portraits créatifs de la forêt à travers des défis photographiques ludiques. La photographie est un excellent moyen d’apprendre à voir autrement, de développer son attention et son regard, de développer sa créativité. Venir avec un appareil photo ou un smartphone.

À partir de 8 ans. Sur Inscription. .

Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28

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English : Safari photo

L’événement Safari photo Larrau a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Pays Basque