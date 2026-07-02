Saga Rachmaninov 4 – Aleko, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Saga Rachmaninov 4 – Aleko Jeudi 25 mars 2027, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-25T20:00:00+01:00 – 2027-03-25T22:10:00+01:00

Fin : 2027-03-25T20:00:00+01:00 – 2027-03-25T22:10:00+01:00

Orchestre

Première femme à être lauréate du prestigieux Concours Chopin en 2010, depuis une certaine Martha Argerich en 1965, Yulianna Avdeeva revient à l’Auditorium après un passage remarqué lors du festival L’esprit du piano. Comme son aînée, elle excelle dans le répertoire de Prokofiev, dans lequel la virtuosité extrême sollicite autant la technique que la créativité de l’interprète. Dans l’avant-dernier volet de sa Saga Rachmaninov, l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine propose une rareté. En plus de la Symphonie Manfred de Tchaïkovski les extraits symphoniques d’Aleko, opéra de jeunesse de Rachmaninov composé d’après une nouvelle de Pouchkine, ouvrent le concert de leur fougue tzigane.

Programme

Sergueï Rachmaninov,Aleko (Danses des hommes, danses des femmes, Intermezzo)

Sergueï Prokofiev,Concerto pour piano n° 2

Piotr Ilitch Tchaïkovski,Symphonie Manfred en si mineur op. 58

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/697570-saga-rachmaninov-4 »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/orchestre-saga-rachmaninov-4-aleko-87511 »}]

Orchestre National Bordeaux Aquitaine | Jaime Martin | Yulianna Avdeeva Orchestre