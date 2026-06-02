Sahab Festival La Gaîté Lyrique Paris

Avec le collectif Hawaf – Événement organisé dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026

Deux jours pour la scène artistique palestinienne contemporaine

Pendant deux jours, la Gaîté Lyrique accueille le Sahab Festival, dédié à la scène artistique contemporaine palestinienne. Il réunira artistes, chercheur·euses et publics autour d’une programmation pluridisciplinaire mêlant arts visuels, performances, concerts, conférences, projections, ateliers participatifs et expériences immersives.

Gratuit et ouvert à tous·tes, le festival inclura également des associations et initiatives de soutien à la communauté artistique de Gaza, et proposera un espace de réflexion autour des enjeux de mémoire, d’imagination et de solidarités artistiques.

La programmation complète

Une nouvelle initiative artistique pour la création palestinienne contemporaine

Sahab est une initiative artistique développée par le collectif Hawaf. Depuis 2021, elle réunit des artistes et chercheur·euses afin de soutenir la création contemporaine palestinienne, tout en imaginant de nouvelles façons de préserver et de partager cette mémoire culturelle. Né de l’idée du Sahab Imaginary Museum, le projet explore comment l’art, l’imagination et les outils numériques peuvent contribuer à la construction d’infrastructures culturelles au-delà des frontières et de l’isolement. Plutôt que de fonctionner comme une institution traditionnelle, Sahab se déploie comme une plateforme décentralisée combinant production artistique, programmes de recherche, ateliers et bourses.

En collaboration avec

Événement en coproduction avec la Gaîté Lyrique

Programmation en partenariat avec MAAN for Gaza Artists, Les Chichas de la pensée, Dahaleez, Iconem

Organisé dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026

Sahab bénéficie du soutien de l’Institut français de Gaza

Les 5 et 6 juin 2026, la Gaîté Lyrique accueille le Sahab Festival, un rendez-vous dédié à la scène artistique contemporaine palestinienne.

Du vendredi 05 juin 2026 au samedi 06 juin 2026 :

vendredi, samedi

de 13h00 à 00h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-05T16:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-05T13:00:00+02:00_2026-06-05T00:00:00+02:00;2026-06-06T13:00:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Lieu culturel de la Ville de Paris, la Gaîté Lyrique entend répondre à l’urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique. Avec le projet Fabrique de l’époque, entre création et engagement, la Gaîté Lyrique invite à passer de l’idée à l’action, du récit à l’impact, et encourage la création artistique et la circulation d’idées, émancipe et décloisonne les publics, bouscule et met en mouvement. La Gaîté Lyrique se pense comme une boîte à outils au service des artistes, acteurs et actrices du changement, pour renforcer la capacité de créer et d’agir ensemble, tous et toutes rassemblées autour d’un concert, d’une conférence, d’un verre, d’une performance ou d’un atelier. Bienvenue dans l’époque !Paris

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.gaite-lyrique.net/agenda/2026/sahab-festival/



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