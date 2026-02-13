Sailorz Film Festival, Cinéma Pathé Atlantis, Saint-Herblain

Sailorz Film Festival Mardi 10 mars, 19h30 Cinéma Pathé Atlantis Loire-Atlantique

21 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T19:30:00+01:00 – 2026-03-10T22:30:00+01:00

Fin : 2026-03-10T19:30:00+01:00 – 2026-03-10T22:30:00+01:00

Le premier festival de cinéma entièrement dédié à la voile de compétition.

Loin de la plaisance traditionnelle, ce festival propose une immersion « 100 % adrénaline » axée sur la vitesse, la haute technologie et les records.

Une soirée de projections inédites sur écran géant pour vivre l’intensité de la course au large. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés et ceux qui ont vibré devant le Vendée Globe.

Durée : 3h

Cinéma Pathé Atlantis Allée la Pérouse, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Solvardière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://sailorzfilmfestival.com »}]

Sailorz Film Festival 2026