Sailorz Film Festival, Cinéma Pathé Atlantis, Saint-Herblain
Sailorz Film Festival, Cinéma Pathé Atlantis, Saint-Herblain mardi 10 mars 2026.
Sailorz Film Festival Mardi 10 mars, 19h30 Cinéma Pathé Atlantis Loire-Atlantique
21 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-10T19:30:00+01:00 – 2026-03-10T22:30:00+01:00
Fin : 2026-03-10T19:30:00+01:00 – 2026-03-10T22:30:00+01:00
Le premier festival de cinéma entièrement dédié à la voile de compétition.
Loin de la plaisance traditionnelle, ce festival propose une immersion « 100 % adrénaline » axée sur la vitesse, la haute technologie et les records.
Une soirée de projections inédites sur écran géant pour vivre l’intensité de la course au large. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés et ceux qui ont vibré devant le Vendée Globe.
Durée : 3h
Cinéma Pathé Atlantis Allée la Pérouse, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Solvardière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://sailorzfilmfestival.com »}]
Le premier festival de cinéma entièrement dédié à la voile de compétition.
Sailorz Film Festival 2026