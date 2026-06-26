Sailorz Hoalen Sunset Tour Cinéma Le Sélect Granville

Granville

Sailorz Hoalen Sunset Tour

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:30:00

fin : 2026-07-21 22:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Le Sailorz Film Festival largue les amarres… et passe en mode glisse à Granville !

Après le succès de cet hiver, le Sailorz Film Festival est heureux de s’associer à Hoalen pour vous offrir une parenthèse iodée inédite le Sailorz Hoalen Sunset Tour

Oubliez les chronos. Que vous soyez mordu de voile, passionné de surf, accro au kite ou simplement amoureux de l’océan, cette tournée estivale est faite pour vous. Au programme des films inspirants, une ambiance unique au coucher du soleil et des embruns plein les yeux.

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Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 6 73 00 44 14 lola@tipandshaft.com

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English : Sailorz Hoalen Sunset Tour

L’événement Sailorz Hoalen Sunset Tour Granville a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Granville Terre et Mer