Sailorz Hoalen Sunset Tour Cinéma Le Sélect Granville
Sailorz Hoalen Sunset Tour Cinéma Le Sélect Granville mardi 21 juillet 2026.
Granville
Sailorz Hoalen Sunset Tour
Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:30:00
fin : 2026-07-21 22:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Le Sailorz Film Festival largue les amarres… et passe en mode glisse à Granville !
Après le succès de cet hiver, le Sailorz Film Festival est heureux de s’associer à Hoalen pour vous offrir une parenthèse iodée inédite le Sailorz Hoalen Sunset Tour
Oubliez les chronos. Que vous soyez mordu de voile, passionné de surf, accro au kite ou simplement amoureux de l’océan, cette tournée estivale est faite pour vous. Au programme des films inspirants, une ambiance unique au coucher du soleil et des embruns plein les yeux.
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Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 6 73 00 44 14 lola@tipandshaft.com
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English : Sailorz Hoalen Sunset Tour
L’événement Sailorz Hoalen Sunset Tour Granville a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Granville Terre et Mer
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