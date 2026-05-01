Saint Antoine fait son Cirque Résidence St Antoine Autun

Autun

Saint Antoine fait son Cirque

Résidence St Antoine 1 Rue Lauchien le Boucher Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 11:00:00

fin : 2026-05-25 17:30:00

Date(s) :

2026-05-25

Clown-Sculpteur sur ballon, structures gonflables, maquillage enfants, jeux de société, espace déguisement cirque, baptême poneys, tables de dessins, restauration sur place. .

Résidence St Antoine 1 Rue Lauchien le Boucher Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 93 93 qualivie-antoine-autun@ehpad-sedna.fr

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English : Saint Antoine fait son Cirque

L’événement Saint Antoine fait son Cirque Autun a été mis à jour le 2026-05-13 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II