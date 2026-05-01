Saint Antoine fait son Cirque Résidence St Antoine Autun
Saint Antoine fait son Cirque Résidence St Antoine Autun lundi 25 mai 2026.
Autun
Saint Antoine fait son Cirque
Résidence St Antoine 1 Rue Lauchien le Boucher Autun Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 11:00:00
fin : 2026-05-25 17:30:00
Date(s) :
2026-05-25
Clown-Sculpteur sur ballon, structures gonflables, maquillage enfants, jeux de société, espace déguisement cirque, baptême poneys, tables de dessins, restauration sur place. .
Résidence St Antoine 1 Rue Lauchien le Boucher Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 93 93 qualivie-antoine-autun@ehpad-sedna.fr
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English : Saint Antoine fait son Cirque
L’événement Saint Antoine fait son Cirque Autun a été mis à jour le 2026-05-13 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II
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