Saint-Germain et la Légion d’honneur, Mairie de Saint-Germain-sur-Sarthe, Fresnay-sur-Sarthe
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Saint-Germain-sur-Sarthe · Fresnay-sur-Sarthe
Informations pratiques
Saint-Germain et la Légion d’honneur 19 et 20 septembre Mairie de Saint-Germain-sur-Sarthe Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Cette exposition temporaire constituée d’une petite dizaine de panneaux mettra en lumière les parcours variés d’habitants de Saint-Germain-sur-Sarthe, tous décorés de la plus haute distinction française pour leur engagement civil ou militaire au service de la nation. Leurs trajectoires exemplaires incarnent les valeurs de courage, de dévouement et de mérite, rappelant que l’histoire nationale se construit aussi à l’échelle locale.
Mairie de Saint-Germain-sur-Sarthe Place Maurice Perruchet 72130 Saint-Germain-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe 72130 Saint-Germain-sur-Sarthe Sarthe Pays de la Loire
Cette exposition temporaire constituée d’une petite dizaine de panneaux mettra en lumière les parcours variés d’habitants de Saint-Germain-sur-Sarthe, tous décorés de la plus haute distinction pour à…
© Ville de Fresnay-sur-Sarthe
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