Saint-Hilaire-du-Harcouët

Saint-Hilaire-du-Harcouët ville reconstruite

21 Avenue du Maréchal Leclerc Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 11:00:00

fin : 2026-09-03 12:30:00

Date(s) :

2026-09-03

Détruite à 80% lors des bombardements de l’été 1944, la ville de Saint-Hilaire-du-Harcouët présente aujourd’hui un centre-ville entièrement reconstruit. Accompagné d’une guide, partez à la découverte du centre-ville de Saint-Hilaire-du-Harcouët, de ses bâtiments emblématiques et de son plan d’urbanisme en avance sur son temps.

Inscription obligatoire auprès des bureaux touristiques l’Office de Tourisme Mont Saint Michel-Normandie ou sur www.ot-montsaintmichel.com. Billetterie sur place.

Visite sous conditions de 3 personnes minimum. .

21 Avenue du Maréchal Leclerc Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 33 79 38 88

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English : Saint-Hilaire-du-Harcouët ville reconstruite

L’événement Saint-Hilaire-du-Harcouët ville reconstruite Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2026-04-24 par OT MSM Normandie BIT Saint-Hilaire-du-Harcouët