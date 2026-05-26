Saint-Hilaire-du-Harcouët

Sortie nature Les insectes volants, merveilles du ciel

Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Prenez votre envol à la découverte des insectes volants ! Cette animation invite les participants à explorer le monde coloré et surprenant des papillons, des scarabées et des odonates.

Nous observerons la métamorphose fascinante des papillons comme le Paon-du-jour, la diversité impressionnante des coléoptères tels que le Scarabée rhinocéros, ainsi que l’élégance aérienne des odonates, représentés par la Libellule déprimée.

Au fil d’activités ludiques et pédagogiques, les participants comprendront comment ces insectes se déplacent, se nourrissent, se reproduisent et participent activement à la pollinisation et à l’équilibre des milieux naturels.

Une immersion captivante pour apprendre à regarder autrement ces petites créatures indispensables à notre environnement. .

Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 33 79 38 70 laverriere@st-hilaire.fr

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English : Sortie nature Les insectes volants, merveilles du ciel

L’événement Sortie nature Les insectes volants, merveilles du ciel Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MSM Normandie BIT Genêts