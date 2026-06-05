Spectacle Déclinaisons Quand les saveurs deviennent spectacle La Verrière Saint-Hilaire-du-Harcouët
Spectacle Déclinaisons Quand les saveurs deviennent spectacle La Verrière Saint-Hilaire-du-Harcouët mercredi 17 juin 2026.
Saint-Hilaire-du-Harcouët
Spectacle Déclinaisons Quand les saveurs deviennent spectacle
La Verrière 35 boulevard Gambetta Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 19:30:00
fin : 2026-06-17 21:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Dans le cadre du Pays d’Art et d’Histoire, la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel Normandie propose Déclinaisons, un spectacle mêlant conte, cuisine et musique, par le Compagnie Tourner la page. Une expérience sensorielle pour découvrir autrement traditions et patrimoine local.
Billetterie dans les Bureaux d’Information Touristique Mont Saint-Michel Normandie Tourisme et en ligne https://reservation.ot-montsaintmichel.com/ .
La Verrière 35 boulevard Gambetta Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 55 47 13 24 patrimoine@msm-normandie.fr
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English : Spectacle Déclinaisons Quand les saveurs deviennent spectacle
L’événement Spectacle Déclinaisons Quand les saveurs deviennent spectacle Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2026-06-02 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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