Saint-Hilaire-du-Harcouët

Visite guidée enfants Remonte le temps à Saint-Hilaire-du-Harcouët

21 Avenue du Marechal Leclerc Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 15:00:00

fin : 2026-08-19 16:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Equipé de ton carnet détective accompagne Paco et résouds les mystères de St-Hilaire-du-Harcouët.

Pars avec Paco à la découverte de Saint-Hilaire-du-Harcouët et de sa reconstruction !

Départ de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel Normandie, bureau de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Billetterie sur place. .

21 Avenue du Marechal Leclerc Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 33 79 38 88 tourisme.sthilaireduharcouet@msm-normandie.fr

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English : Visite guidée enfants Remonte le temps à Saint-Hilaire-du-Harcouët

L’événement Visite guidée enfants Remonte le temps à Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2026-04-24 par OT MSM Normandie BIT Saint-Hilaire-du-Harcouët