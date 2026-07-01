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Exposition : Elégance et chapeaux, La Verrière, Saint-Hilaire-du-Harcouët

samedi 19 septembre 2026 · La Verrière · Saint-Hilaire-du-Harcouët

Exposition : Elégance et chapeaux, La Verrière, Saint-Hilaire-du-Harcouët

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La Verrière
Adresse
Boulevard Gambetta, 50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët
Ville
50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët
Département
Manche

Exposition : Elégance et chapeaux 19 et 20 septembre La Verrière Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le chapeau quelque soit les époques a toujours été : synonyme d’élégance pour les femmes au même titre que les robes et accessoires et le reflet du statut social de ces dames. Partie intégrante de la Mode, ils méritent de part leurs formes et selon les époques, qu’une exposition leurs soit consacrée.

La Verrière Boulevard Gambetta, 50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche Normandie
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