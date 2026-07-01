Exposition : Elégance et chapeaux, La Verrière, Saint-Hilaire-du-Harcouët

Informations pratiques

Exposition : Elégance et chapeaux 19 et 20 septembre La Verrière Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le chapeau quelque soit les époques a toujours été : synonyme d’élégance pour les femmes au même titre que les robes et accessoires et le reflet du statut social de ces dames. Partie intégrante de la Mode, ils méritent de part leurs formes et selon les époques, qu’une exposition leurs soit consacrée.

La Verrière Boulevard Gambetta, 50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche Normandie

Le chapeau quelque soit les époques a toujours été : synonyme d’élégance pour les femmes au même titre que les robes et accessoires et le reflet du statut social de ces dames. Partie intégrante de la…

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