Exposition : Elégance et chapeaux, La Verrière, Saint-Hilaire-du-Harcouët
samedi 19 septembre 2026 · La Verrière · Saint-Hilaire-du-Harcouët
Informations pratiques
Exposition : Elégance et chapeaux 19 et 20 septembre La Verrière Manche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le chapeau quelque soit les époques a toujours été : synonyme d’élégance pour les femmes au même titre que les robes et accessoires et le reflet du statut social de ces dames. Partie intégrante de la Mode, ils méritent de part leurs formes et selon les époques, qu’une exposition leurs soit consacrée.
La Verrière Boulevard Gambetta, 50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche Normandie
Le chapeau quelque soit les époques a toujours été : synonyme d’élégance pour les femmes au même titre que les robes et accessoires et le reflet du statut social de ces dames. Partie intégrante de la…
©
À voir aussi à Saint-Hilaire-du-Harcouët (Manche)
- Saint-Hilaire-du-Harcouët ville reconstruite Saint-Hilaire-du-Harcouët 9 juillet 2026
- Les Festivités du 13 juillet Saint-Hilaire-du-Harcouët 13 juillet 2026
- Chasse au trésor solidaire Plan d’eau Saint-Hilaire-du-Harcouët 14 juillet 2026
- Spectacle Souvenirs en Boîte Rue Thomas Riffaudiere Saint-Hilaire-du-Harcouët 16 juillet 2026
- Visite guidée enfants Remonte le temps à Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët 22 juillet 2026