Spectacle La Malle à Chapeaux Jardin des Vallons Saint-Hilaire-du-Harcouët
Spectacle La Malle à Chapeaux Jardin des Vallons Saint-Hilaire-du-Harcouët mercredi 5 août 2026.
Saint-Hilaire-du-Harcouët
Spectacle La Malle à Chapeaux
Jardin des Vallons Boulevard de la Sélune Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 15:00:00
fin : 2026-08-05 17:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Un spectacle de performances artistiques originales.
Spectacle artistique innovant, basée sur une performance de créations en direct orchestrée par deux artistes comédiens très habiles et joueurs qui prennent à partie le public dans un jeu improvisé !
Laissez vous emporter et transformer par nos surprenants Magiciens Modistes Charlie et Rosalie dans un univers haut en formes et couleurs .
Gare à vos têtes, ils s’en empareront plus vite que l’éclair et de leurs mains expertes y déposeront un Couvre Chef Unique en son genre. .
Jardin des Vallons Boulevard de la Sélune Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 33 79 38 70 laverriere@st-hilaire.fr
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English : Spectacle La Malle à Chapeaux
L’événement Spectacle La Malle à Chapeaux Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2026-06-24 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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