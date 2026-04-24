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Visite guidée enfants Remonte le temps à Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët

Visite guidée enfants Remonte le temps à Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët

Visite guidée enfants Remonte le temps à Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët mercredi 22 juillet 2026.

Adresse : 21 Avenue du Marechal Leclerc

Ville : 50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët

Département : Manche

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Saint-Hilaire-du-Harcouët

Visite guidée enfants Remonte le temps à Saint-Hilaire-du-Harcouët

21 Avenue du Marechal Leclerc Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22 16:00:00

Date(s) :
2026-07-22

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Départ de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel Normandie, bureau de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Billetterie sur place.   .

21 Avenue du Marechal Leclerc Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 33 79 38 88  tourisme.sthilaireduharcouet@msm-normandie.fr

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English : Visite guidée enfants Remonte le temps à Saint-Hilaire-du-Harcouët

L’événement Visite guidée enfants Remonte le temps à Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2026-04-24 par OT MSM Normandie BIT Saint-Hilaire-du-Harcouët

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