Visite guidée enfants Remonte le temps à Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët
Visite guidée enfants Remonte le temps à Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët mercredi 22 juillet 2026.
Saint-Hilaire-du-Harcouët
Visite guidée enfants Remonte le temps à Saint-Hilaire-du-Harcouët
21 Avenue du Marechal Leclerc Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22 16:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Equipé de ton carnet détective accompagne Paco et résouds les mystères de St-Hilaire-du-Harcouët.
Pars avec Paco à la découverte de Saint-Hilaire-du-Harcouët et de sa reconstruction !
Départ de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel Normandie, bureau de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Billetterie sur place. .
21 Avenue du Marechal Leclerc Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 33 79 38 88 tourisme.sthilaireduharcouet@msm-normandie.fr
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English : Visite guidée enfants Remonte le temps à Saint-Hilaire-du-Harcouët
L’événement Visite guidée enfants Remonte le temps à Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2026-04-24 par OT MSM Normandie BIT Saint-Hilaire-du-Harcouët
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