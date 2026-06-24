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Concert chants du monde Espace culturel La Verrière Saint-Hilaire-du-Harcouët

Concert chants du monde Espace culturel La Verrière Saint-Hilaire-du-Harcouët

Concert chants du monde Espace culturel La Verrière Saint-Hilaire-du-Harcouët dimanche 26 juillet 2026.

Lieu
Espace culturel La Verrière
Adresse
35 Boulevard Gambetta
Ville
50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët
Département
Manche
Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Saint-Hilaire-du-Harcouët

Concert chants du monde

Espace culturel La Verrière 35 Boulevard Gambetta Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 18:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Concert de l’ensemble Artecombo avec la participation des Choeurs du bassin de la Sélune dans le cadre du festival Les Musicales de la Sélune.   .

Espace culturel La Verrière 35 Boulevard Gambetta Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 33 79 38 70  laverriere@st-hilaire.fr

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English : Concert chants du monde

L’événement Concert chants du monde Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2026-06-24 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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