Réveil musical Jardin des Valons Saint-Hilaire-du-Harcouët

Saint-Hilaire-du-Harcouët

Réveil musical

Jardin des Valons Boulevard de la Sélune Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:30:00

fin : 2026-07-25 11:15:00

Date(s) :

2026-07-25

Dans le cadre du festival Les Musicales de la Sélune, nous vous proposons un réveil musical au jardin des Valons.

Concert de Cyrille Dubois accompagné du pianiste Michaël Ertzscheid.

En cas de mauvais temps, rendez-vous à la chapelle de l’espace culturel La Verrière (35 Boulevard Gambetta). .

Jardin des Valons Boulevard de la Sélune Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 33 79 38 70 laverriere@st-hilaire.fr

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English : Réveil musical

L’événement Réveil musical Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2026-06-24 par OT MSM Normandie BIT Genêts