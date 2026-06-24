Réveil musical Jardin des Valons Saint-Hilaire-du-Harcouët
Réveil musical Jardin des Valons Saint-Hilaire-du-Harcouët samedi 25 juillet 2026.
Saint-Hilaire-du-Harcouët
Réveil musical
Jardin des Valons Boulevard de la Sélune Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:30:00
fin : 2026-07-25 11:15:00
Date(s) :
2026-07-25
Dans le cadre du festival Les Musicales de la Sélune, nous vous proposons un réveil musical au jardin des Valons.
Concert de Cyrille Dubois accompagné du pianiste Michaël Ertzscheid.
En cas de mauvais temps, rendez-vous à la chapelle de l’espace culturel La Verrière (35 Boulevard Gambetta). .
Jardin des Valons Boulevard de la Sélune Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 33 79 38 70 laverriere@st-hilaire.fr
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English : Réveil musical
L’événement Réveil musical Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2026-06-24 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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