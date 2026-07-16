Villes en scène > Bonbon Vodou Tounée Piment Piment Le Rex Saint-Hilaire-du-Harcouët

Informations pratiques

Saint-Hilaire-du-Harcouët

Villes en scène > Bonbon Vodou Tounée Piment Piment

Le Rex 30 rue Waldeck Rousseau Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 20:30:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Préparez-vous à une explosion de saveurs avec la friandise créole de Bonbon Vodou !

Bonbon Vodou, c’est Oriane Lacaille, issue d’une lignée de grands musiciens réunionnais, et JereM Boucris, fils de deux psychiatres Lacaniens. Deux voix qui s’harmonisent comme un songe et font saliver les papilles auditives au rythme d’une pulsation épicée.

Sur sa mini-batterie bricolée, Oriane fait secouer les corps ; avec sa guitare faite dans un bidon d’huile, JereM fait valser les esprits. Le duo se compte désormais sur les cinq doigts de la main, dans une formule scénique amplifiée de musiciens talentueux. Parmi eux, Roland Seilhès, Yann-Lou Bertrand et Juliette Minvielle. La nouvelle recette instrumentale laisse la créolité de Bonbon Vodou exploser dans un groove solaire et malicieux.

Un hymne au métissage, tantôt en créole réunionnais, tantôt en français. Une transe contagieuse qui n’en finit plus de vibrer !

Musique créole 1h30 Tout public, dès 5 ans. .

Le Rex 30 rue Waldeck Rousseau Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 33 79 38 88 tourisme.sthilaireduharcouet@msm-normandie.fr

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English : Villes en scène > Bonbon Vodou Tounée Piment Piment

L’événement Villes en scène > Bonbon Vodou Tounée Piment Piment Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2026-07-16 par CD50 Culture